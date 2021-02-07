Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın: Bu boşvermişlik içinde İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın: Bu boşvermişlik içinde İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak

07.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 07.02.2021 15:48

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, koronavirüsteki mutasyonların riski artırdığına dikkat çekerken "Bu boşvermişlik içinde İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak" uyarısında bulundu. Önlemlere uyan sayısının gittikçe azaldığını belirten Prof. Dr. Akın, ortaya çıkan mutant virüslerin de mutantının görüldüğünü vurguladı.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın yazısına göre Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, Britanya'da ortaya çıkan hızı artmış mutasyonlu virüs ile hızı o derece fazla olmamakla birlikte öldürücü etkisi yüksek Güney Afrika ile Brezilya mutantları ve kentteki 'rehavet' nedeniyle kaygılı.

Havanın güzel olmasının da etkisiyle kural ihlallerinin artığına işaret eden Akın, mesai saatlerindeki yoğunluğun da altını çizdi.

"ÖNLEMLERE UYAN SAYISI GİTTİKÇE AZALIYOR"

"İşverenlere ısrarla, 'Mesai saatlerini değiştirin' diyoruz ama dinlemiyorlar" diyen Akın, İstanbul'da ciddi anlamda vaka artışı olacağına dair kaygısını şu sözlerle ifade etti: "İstanbul'da bir süre sonra enfeksiyon kapmış insan sayısında yükselme görmememiz imkansız. Çünkü İstanbul koptu gidiyor… Önlemlere uyan sayısı gittikçe azalmaya kalabalık ise bir o denli artmaya başladı. İngiltere ve Güney Afrika varyantı da üzerine bindi."

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın: Bu boş vermişlik içinde İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın

MUTANT VİRÜSLERİN DE MUTANTLARI GÖRÜLÜYOR

Yeni ortaya çıkan mutant virüslerin de mutantının görüldüğünü vurgulayan Akın, yayılmanın varyantlar ile çok daha hızlı olacağının altını çizdi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın: Bu boşvermişlik içinde İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak
Haber Yorumları (7)
YUNUS: buyuk tehlike kapali alanlarda. adam parkta insanlar 1, 5 m mesafeyi rahat kurabildigi halde maske takiyorlar. veya bos arazide kimsenin olmadigi yerde maske takanlar tam komik. Virusu en rahat yayan cocuklarin okula gitmemeleri lazim. Disari cikip temiz hava alip, hareket edip oynaya bilmeleri lazim tabii, bu herkes icin gecerli.
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BİLGENUR: Biktik ya mis gibi havalarda evdeyiz bari haftasonu salin zenginler otellerde takılıyor biz Allahin parkina gidemiyoruz valla kafayi yemek uzereyim açık alanlara serbestlik gelsin göle pikniğe ormana yeter ya
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VATANDAŞ: niye azalıyor acaba ben pencereyi acmıyorum dısardan korkumdan, millet hafta sonu yasak göya fink atıyor alısverıs ayagına saga sola yakınlarına gidip geliyor. . . . denetimi arttırın cezalarıda acımadan kesin yeter artık ya. . insanlar nasıl gevşer denetimler gevşerse tabi gevserler. DENETİM VE CEZALARI ARTTIRIN. . . yazık bizim gibi dikkat edenlere . . . . etmeyenlere beddua ediyorum ben artık yakalansınlar vede ilac bulamayıp ölsünler. . . onlar yuzunden bitmiyor bu melet. . . kimse kusura bakmasın!
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