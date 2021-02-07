Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın: Bu boşvermişlik içinde İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, koronavirüsteki mutasyonların riski artırdığına dikkat çekerken "Bu boşvermişlik içinde İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak" uyarısında bulundu. Önlemlere uyan sayısının gittikçe azaldığını belirten Prof. Dr. Akın, ortaya çıkan mutant virüslerin de mutantının görüldüğünü vurguladı.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın yazısına göre Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, Britanya'da ortaya çıkan hızı artmış mutasyonlu virüs ile hızı o derece fazla olmamakla birlikte öldürücü etkisi yüksek Güney Afrika ile Brezilya mutantları ve kentteki 'rehavet' nedeniyle kaygılı.

Havanın güzel olmasının da etkisiyle kural ihlallerinin artığına işaret eden Akın, mesai saatlerindeki yoğunluğun da altını çizdi.

"ÖNLEMLERE UYAN SAYISI GİTTİKÇE AZALIYOR"

"İşverenlere ısrarla, 'Mesai saatlerini değiştirin' diyoruz ama dinlemiyorlar" diyen Akın, İstanbul'da ciddi anlamda vaka artışı olacağına dair kaygısını şu sözlerle ifade etti: "İstanbul'da bir süre sonra enfeksiyon kapmış insan sayısında yükselme görmememiz imkansız. Çünkü İstanbul koptu gidiyor… Önlemlere uyan sayısı gittikçe azalmaya kalabalık ise bir o denli artmaya başladı. İngiltere ve Güney Afrika varyantı da üzerine bindi."

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın

MUTANT VİRÜSLERİN DE MUTANTLARI GÖRÜLÜYOR

Yeni ortaya çıkan mutant virüslerin de mutantının görüldüğünü vurgulayan Akın, yayılmanın varyantlar ile çok daha hızlı olacağının altını çizdi.