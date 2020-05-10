Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlar, hasta olmaktan asla kurtulamayacağını düşünüyor
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlar, hasta olmaktan asla kurtulamayacağını düşünüyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlar, hasta olmaktan asla kurtulamayacağını düşünüyor
10.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 10.05.2020 16:49

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, daha önce insanlarda "Koronavirüs korku sendromu" oluşmaya başladığı yönünde bir öngörüde bulunduğunu ve bunun doğru çıktığını belirterek, "Psikolojik olarak bir düşüklük oluyor. İnsanlar, hasta olmaktan asla kurtulamayacağı düşüncesi ile bize geliyorlar" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, insanların koronavirüs nedeniyle korktuğunu söyledi. Çelik, "Koronavirüs korku sendromu oluşmaya başladı' diye söylemiştim. Gerçekten de bu öngörü doğru çıkıyor gibi. Kendi yakınımız olan hastalar da oldu. Hastanede çalışan kişiler de oldu. Psikolojik olarak bir düşüklük oluyor. İnsanlar, hasta olmaktan asla kurtulamayacağı düşüncesi ile bize geliyorlar" diye konuştu.

"KORKTUĞUNUZ ZAMAN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZ DAHA KÖTÜ OLACAK"

Hastalıkla mücadelede dikkat edilmesi gereken konulara değinen Çelik, "Hastanede çalışan bir arkadaşımız vardı. O da bu hastalıktan kurtulamayacak gibi bir his içine girmiş. Moral anlamında destek olmaya çalışıyoruz. Psikolog arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Bağışıklık sistemini asıl baskılayan şey bu korkudur. Cesur olmamız lazım. Tedbirli ve temkinli olalım ama cesur davranalım. Korktuğunuz zaman bağışıklık sisteminiz çok daha kötü şekilde baskılanacak ve çok daha kötü bir şekilde virüs ve bakterilerden harap olmuş olacak" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlar, hasta olmaktan asla kurtulamayacağını düşünüyor

"İNSANLARIN HAYATINI KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Hastanelerinde iyileşen hasta sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Prof. Dr. Çelik, yeni doğum yapmış annenin 25 günlük bebeği ile kendilerine geldiğini söyledi. Çelik, "Anne ve bebek pozitifti. Bu aşamada elimizden gelen desteği verdik. Çocuk bir kere yoğun bakıma gitmek zorunda kaldı. 2 gün sonra annesinin yanına aldık ve iyileştiler. Bunlar gurur verici hikayeler. Bunlarla mutlu oluyoruz. Özellikle bu genç ve yeni doğmuş insanların hayata tutunmasını sağlamak bizi mutlu ediyor. Diğer vatandaşlarımız için de elimizden geleni yapıyoruz. Şunu söylemem de fayda var. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnsanların hayatını kurtarmaya çalışıyoruz. Bize gurur veren şey, toplumu da mutlu ediyor" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçramasından bu yana ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kovid-19, şimdiye dek 137.115 vatandaşımıza bulaşırken 3.739 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu.1.168 hasta yoğun bakımda yaşam savaşı verirken virüse yakalanan 89.480 hasta, iyileşerek taburcu edildi.

Güncel Manşet

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