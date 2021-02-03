Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara mutant virüsten korunmak için 3 yeni tedbir önerisinde bulundu
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara mutant virüsten korunmak için 3 yeni tedbir önerisinde bulundu

03.02.2021 07:58 | Son Güncelleme: 03.02.2021 08:53

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, mutasyonlu virüs vakalarının artmaya başlaması nedeniyle 3 yeni tedbir önerisinde bulundu. Sosyal mesafenin 1 metreden 1.5 metreye çıkarılması gerektiğini belirten Kara, karşılıklı durma süresini 10 dakikadan 3 dakikaya düşürmeyi ve tek maske yerine çift maske takmayı önerdi.

Türkiye'de İngiltere kökenli mutasyon vakalarında son 7 gündür kayda değer bir artış yaşanırken, 17 ilde 128 kişide mutant virüse rastlandı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artışın çok ani olmadığını ancak mutant virüsün daha da artmaması için korunma tedbirlerimizi güncellememiz gerektiğini söyleyerek üç yeni tedbir üzerinde durdu.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Prof. Dr. Kara'nın uyulmasını önerdiği tedbirler şöyle:

1) Mesafeyi 1 metreden 1.5'e çıkarın

"Eskiden aynı ortam içerisinde bulunan 10 kişi varken bunlardan 3'üne bulaşıyorsa şu an 6-7'sine bulaşabiliyor. Böyle olunca da korunmak için bizim biraz daha dikkatli olmamız lazım. Önceden sosyal mesafemiz 1 metre ise şimdi bunu en az 1.5 metre yapmalıyız."

2) Süreyi 10 dakikadan 3'e düşürün

"Önceden karşılıklı durma süremiz diyelim ki 10 dakika ise şimdi bunu mutlaka 2-3 dakikalara indirmemiz lazım."

3) Tek maske yerine çift maske takın

"Özellikle kapalı bir ortamdayız, havalandırması az olan bir ortamdayız ve süre de biraz uzayacaksa o zaman maske sayısını 2 maske yapabiliriz ya da Almanya'nın önerdiği filtre özelliği daha sıkı olan, havadaki partikülleri bile tutabilen maskeyi tercih etmek öyle bir ortamda gerekebilir."

"AŞI OLDUM, RAHATIM" DEMEYİN

Öte yandan Kara, İngiltere'yi örnek vererek şöyle uyardı:

"Kara, aşının ilk dozuyla korunmanın tam başlamayacağını da dikkat çekti: "İkinci dozu olduktan sonra 7 ila 10 gün sonrasında bizim korunmamızın başlayacağını biliyoruz. O bakımdan, bugün 'aşı oldum rahatız' diye bir hareket içerisinde veya 'vaka sayılarımız azalıyor' diyerek bir rahatlama içerisinde olmamamız lazım. İngiltere'de bunu çok net olarak gördük. Rakamlar düştüğünde maskeye, mesafeye daha az dikkat etmeleri çok ciddi bir 3. dalgaya neden oldu."

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara mutant virüsten korunmak için 3 yeni tedbir önerisinde bulundu
Haber Yorumları (14)
ABE HEYRAN: Bizim bilim kurulunun sadece adında bilim var, yemin ederim bilim adına yaptıkları bişey yok.
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OFİS ÇALIŞANI: aynı ofiste 3 dk dan fazla durmayalım öyle mi? doğru düzgün cam bile olmayan yerlerde çalışıyor insanlar hem de dip dibe.
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KARDEŞİM OKULLARI NE AÇIYONUZ O ZAMAN?!!: yeni virüs çocukları etkiliyor kaç tane meslektaşınız konuştu uyardı. siyasetle bilim iç içe bu kadar oluyor. kendi kaliteniz güvenirliğiniz de düşüyor böyle farklı söylemlerle. .
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