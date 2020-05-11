Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan çok önemli AVM uyarısı: Topluca gidip vakit geçirmeyin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, normalleşme süreci kapsamında alışveriş merkezlerinin yeniden açılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Alpay Azap, salgın öncesindeki gibi topluca AVM'ye gidip vakit geçirmenin yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında, normalleşme süreci kapsamında açılan alışveriş merkezleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''ÇOK ZORUNDA KALMAZSAM AVM'YE GİTMEM"

İsmail Küçükkaya'nın "Siz AVM'ye gider misiniz" sorusu üzerine Prof. Dr. Alpay Azap, "Gitmem, çok zorunda kalmazsam gitmem" yanıtını verdi.

"AVM'ye gitmem gerekirse tedbirlere dikkat ederek giderim, işimi halledip ayrılırım" diyen Azap, salgın öncesindeki gibi topluca AVM'ye gidip vakit geçirmenin yapılmaması gerektiğini vurguladı.

"ESKİ NORMALE DÖNÜŞ 1-2 YIL BOYUNCA MÜMKÜN DEĞİL"

Eski normale dönüşün 1-2 yıl boyunca mümkün olmayacağını belirten Alpay Azap, "İkinci dalgada en çok korktuğumuz grup yaşlılarımız" ifadelerini kullandı.

AVM'LERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ FAALİYETE GEÇTİ

20 Mart'tan itibaren kapılarını kapatan AVM'lerin büyük bölümü bugün yeniden faaliyete geçti. AVM'ler restoran, kafe ve eğlence sektörü dışında müşteri ağırlayabilecek.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçramasından bu yana ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kovid-19, şimdiye dek 138 bin 657 vatandaşımıza bulaşırken 3 bin 786 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bin 154 hasta yoğun bakımda yaşam savaşı verirken virüse yakalanan 92 bin 961 hasta iyileşerek taburcu edildi.