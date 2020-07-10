Bilim Kurulu Üyesi Çelik: 'Aşı, ilaç bulundu' haberleri gevşeme nedeni
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Bilim Kurulu Üyesi Çelik: 'Aşı, ilaç bulundu' haberleri gevşeme nedeni

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: 'Aşı, ilaç bulundu' haberleri gevşeme nedeniSAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Aşının bulunduğu şeklindeki söylemler, reklamlar insanları sosyal mesafe ve maskeden uzaklaştırıyor" dedi.

10.07.2020 10:02 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:24

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: 'Aşı, ilaç bulundu' haberleri gevşeme nedeni

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Aşının bulunduğu şeklindeki söylemler, reklamlar insanları sosyal mesafe ve maskeden uzaklaştırıyor" dedi.

Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs salgını ile mücadelenin sürdüğünü söyleyerek, "Aşının bulunması bizim için bir iyilik. Aşı bulunduğu iddiaları güzel haberler; ancak altının doldurulması gerekir. Bu savaşı kazanacağız. Umutsuz olmamamız lazım. Aşı çalışmaları devam ediyor. Aşının bulunduğu şeklindeki söylemler, reklamlar insanları sosyal mesafe ve maskeden uzaklaştırıyor" dedi.

Aşının ne kadar koruyucu olduğunu hala bilmediklerini ifade eden Prof. Dr. Çelik, "Hala antikorların kalıp kalmayacağı konusunda endişelerimiz varken, yapılan aşının insanları koruyacağını düşünmek sapkınlık olur. Bu nedenle çok temkinli yaklaşmak gerekiyor. Bilimsel temeli ve çeşitli evreleri ele alındıktan sonra bunu görme ihtimalimiz var. Türkiye tarafından da Sağlık Bakanlığımız öncülüğünde bu aşının denemeleri yapılacak. Ancak, insanlarda deneyip gördükten sonra aşının gerçekten işe yarayıp yaramadığını, antikor oluşturup oluşturmadağına bakacağız. Ne kadar süre koruyor, isanlara ne kadar zarar veriyor, bunu görmemiz gerekiyor. Verdiğiniz ilacın faydasından çok zararı varsa, bunu kullanmamanız gerekiyor. O yüzden bütün ilaçlarda yan etki vardır. Bunu inkar edemezsiziniz. Temkinli olmak gerekiyor. 'Aşı' ya da 'ilaç bulundu' gibi bir takım haberlerin, farklı illerde 'virüsü temizledik' gibi haberlerin yapılması çok inandırıcı değil. Bunlarla vatandaşa umut vermek, bizim sadece önlemleri gevşetmemize yol açıyor" ifadelerini kullandı.

'KALICI HASARA NEDEN OLABİLİR'

Koronavirüsü yenen bazı hastalarda kalıcı veya geçici yeni sağlık sorunlarının oluşabildiğini söyleyen Prof. Dr İlhami Çelik, "Bu hastalığı takip etmeniz gerekiyor. Sonucu ne olacak ona bakmanız gerekiyor. 3-4 aylık hastalarımız oldu. Bunların nasıl seyredebileceğini az çok tahmin edebiliyoruz. Hastalığı geçiren kas ağrıları olan hastalarımız var. Kronik yorgunluk belirtileri olan hastalar var. Dikkat dağınıklığı şikayeti ile gelenler var. Bunlarla alakalı bilimsel çalışmalar devam ediyor. Bizim de gördüğümüz vakalar var. Hastalığı geçirdiğinizde belki de tam iyileşmeniz mümkün olmayabilir. Dolayısı ile dikkatli olmak lazım. Kimde nasıl olduğunu bilmediğimiz için bu sizin için kalıcı bir hasara da neden olabilir. Solunum zorluluğu da yaşabilirsiniz. O yüzden hepimizin kurallara riayet etmesi lazım" diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: 'Aşı, ilaç bulundu' haberleri gevşeme nedeni

Kaynak: DHA

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