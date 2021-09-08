Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısı bugün mü?
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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısı bugün mü?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısı bugün mü?
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Koronavirüs Bilim Kurulu saat video konferans yöntemiyle toplanacak. Kurulun gündeminde Türkiye'de iki kişide görülen Mu varyantı olacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kolombiya'da ortaya çıkan tehlikeli Mu varyantının ülkemizde iki kişide görüldüğünü açıkladı. Bu korkutucu gelişme sonrasında Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Peki, bilim Kurulu toplantısı bugün mü? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ilim Kurulu saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Kurulun gündeminde Türkiye'de iki kişide görülen Mu varyantı olacak. Toplantının ardından saat 18.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

Koronavirüsün tespit edilen "Mu" varyantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Koca, dün şu an ilave tedbir getirmeyi düşünmediklerini dile getirmişti. Şu ana kadar 2 kişide "Mu" varyantı tespit edildiğini söyleyen Koca, Türkiye'deki korona vakalarının yüzde 90'ından fazlasının "Delta" veya "Delta Plus" olduğunu ifade ederek, "İki doz aşı yapılanların sayısının artmasıyla vakaların giderek düşeceğini düşünüyorum. Ama bizim, toplumsal bağışıklık oluşuncaya kadar maske, mesafe gibi bildiğimiz klasik tedbirlere mutlak uyumu sağlamamız gerekiyor." demişti. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM ELE ALINACAK

Diğer yandan kurulun bir diğer gündem maddesi de korona vakalarındaki dalgalı seyir olacak. Aşılama çalışmalarındaki son durumu da görüşecek olan Bilim Kurulu, yerli aşı TURKOVAC ile ilgili de değerlendirme yapacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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