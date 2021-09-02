Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısı kararları neler?
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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısı kararları neler?

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Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanacak. 6 Eylül'den itibaren aşı olmayanlara kapalı alanlar ve okullar için PCR testi zorunluluğu uygulaması başlayacak. Peki, Bilim Kurulu toplantısı kararları neler? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanacak. Toplantıda yeni atanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile YÖK Başkanı Erol Özvar da bulunacak. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısı kararları neler?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanacak. 6 Eylül'den itibaren aşı olmayanlara kapalı alanlar ve okullar için PCR testi zorunluluğu uygulaması başlayacak. Bu uygulamayla birlikte pandemi kurallarının yeniden güncellenmesinin toplantının ana konusu olacağı düşünülüyor. Test zorunluluğu AVM'leri kapsayabilir, bazı alanlarda aşılı ve aşısız olarak iki ayrı bölüm yapılabilir ve PCR testleri bir süre sonra paralı olarak uygulanabilir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ALINMASI BEKLENEN ÖNLEMLER ŞÖYLE:

• Öneriler arasında aşı yaptırmayanlara PCR testi zorunluluğu getirilen alanların kapsamının genişletilmesi, AVM'lerin de bu kapsama alınması bulunuyor.

• Toplantılarda, kapalı mekanlar ve kamu kurumları için 'ikili' uygulamalar öngörülüyor. Dışarıya hizmet veren kamu kurumları, lokanta ve kafeler ile kütüphane gibi mekanlara aşısızlar için ayrı bölüm yapılması tartışılıyor. Bunların uygulanmasında güçlükler yaşanacağını dile getirenler de oluyor.

• Parasız yapılacak PCR testlerinin, bir süre sonra paralı olarak uygulamaya konulmasını dile getirenler de bulunuyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısı kararları neler?
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