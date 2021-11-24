Koronavirüs gündemi ile toplanan Bilim Kurulu vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor . Bilim Kurulu Toplantısı sonrası alınan kararlar, Fahrettin Koca tarafından açıklanacak. Bilim Kurulu Toplantısı'nda koronada gelinen son durum ve aşılama çalışmalarını hızlandırmaya yönelik görüşler ele alınacak. Yerli aşı TURKOVAC'ın da değerlendireceği toplantıda 3. doz aşıda değerlendirilecek. Peki Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu'nda neler konuşulacak? Bilim Kurulu kararları ne zaman açıklanacak? detayla haberimizde.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bu hafta toplanacak olan Bilim Kurulu Toplantısının 24 Kasım'da yapılması bekleniyor. En son toplantı 10 Kasım'da gerçekleşti. Toplantının ardın yazılı bir açıklama yapan Fahrettin Koca, 18 yaş ve üzeri, mRNA aşısı olmuş ve aşının uygulanmasının üzerinden 6 ay geçmiş herkes için hatırlatma dozunun devreye gireceğini duyurmuştu.

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