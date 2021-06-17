Bilim Kurulu Toplantısı kararları açıklandı mı, nelerdir? 16 Haziran Bilim Kurulu Toplantısı tüm kararlar açıklandı mı? Fahrettin Koca açıklamaları!
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında dün saat 18:30'da toplandı. Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor. Peki, bilim kurulu toplantı kararları nelerdir, yeni kısıtlamalar gelecek mi, tam kapanma gelir mi? Bilim Kurulu tüm kararlar neler? Bilim Kurulu toplantısı kararları açıklandı mı?
Bilim Kurulu Toplantı kararları nelerdir vatandaşlar tarafından merak edildi. Bilim Kurulu toplantısı saat 18:30 'da başlamıştı. Toplantının ardından konuyla ilgili yazılı açıklama yapılacak.
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bilim Kurulu Toplantısı 16 Haziran Çarşamba saat 18:30 'da başlamıştı.
Bilim Kurulu Toplantısı'nda yeni kararların açıklanması bekleniyor. Ancak, Kabine'nin netleştireceği her karar, öncesinde bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak kurul, Kabine'ye tavsiye kararlarını sunacak.
BİLİM KURULU TOPLANTI KARARLARI AÇIKLANDI MI?
NATO Liderler Zirvesi nedeniyle 21 Haziran Pazartesi gününe ertelenen Kabine toplantısı öncesi Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının gündeminde, aşılama takvimi ve vatandaşa nefes aldıracak tam açılmayla ilgili tavsiye kararları yer alıyor. Bakan Koca'nın saat 18.30'da açıklama yapması bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16:30'da toplandı.
BİLİM KURULU TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
MASADA İKİ KONU VAR
Toplantıda, azalan vaka sayıları ve hızlı şekilde devam eden aşılama programı değerlendirilecek. Aşılanacak yeni meslek ve yaş grupları neler olacak, aşı tedariki ne durumda gibi konular da kurulun gündeminde olacak. Bilim Kurulu'nda vatandaşa nefes aldıracak tam açılmayla ilgili tavsiye kararı çıkması bekleniyor.
BAKAN KOCA, YOUTUBE ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPACAK
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, toplantının ardından saat 18:30'da YouTube üzerinden bir açıklama yapması bekleniyor.
KABİNE'DE TAM AÇILMA KARARI BEKLENİYOR
Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte Kabine Toplantısı'nda açıklanacak yeni kararların 'tam açılma' yönünde olacağını düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi'ne katılma nedeniyle Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelenmişti.