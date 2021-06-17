Bilim Kurulu Toplantısı kararları açıklandı mı, nelerdir? 16 Haziran Bilim Kurulu Toplantısı tüm kararlar açıklandı mı? Fahrettin Koca açıklamaları!

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında dün saat 18:30'da toplandı. Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor. Peki, bilim kurulu toplantı kararları nelerdir, yeni kısıtlamalar gelecek mi, tam kapanma gelir mi? Bilim Kurulu tüm kararlar neler? Bilim Kurulu toplantısı kararları açıklandı mı?