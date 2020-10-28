Bilim Kurulu'nun ilk kez İstanbul'da yapıldığını açıklayan Bakan Koca, iç karartan tabloyu tekrar hatırlattı

Sağlık Bakanlığı İstanbul'da bir araya gelen Bilim Kurulu toplantısı öncesi Twitter hesabından paylaşımda bulunarak iç karartan tabloyu tekrar hatırlattı. Bakan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu vaka sayılarının ülke genelinin yüzde 40'ına ulaştığı İstanbul'da toplanıyor" dedi.

Bilim Kurulu Toplantısı ilk kez İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi düzenleniyor. Saat 17.00'da başlayacak olan Bilim Kurulu Toplantısı öncesi Sağlık Bakanı Koca hastaneye geldi.

İSTANBUL'DAKİ VAKA SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca toplantı öncesinde de Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, "Koronavirüs Bilim Kurulu vaka sayılarının ülke genelinin yüzde 40'ına ulaştığı İstanbul'da toplanıyor. Bu, çalışmalarına 10 Ocak'ta başlayan kurulun Ankara dışından yapacağı ilk toplantı olacak" dedi.

"2 KAT ENDİŞE VERİCİDİR"

Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde ise "İstanbul'da vaka sayıları Türkiye genelindeki vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az 2 kat endişe vericidir" diye konuşmuştu.

SON KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın 27 Ekim koronavirüs vaka tablosuna göre 127 bin 651 test yapıldı. Bu kapsamda 2209 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1511.

Son 24 saatte 76 hasta vefat etti, 1511 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 13 milyon 478 bin 452, toplam vaka sayısı 366 bin 208, toplam vefat sayısı 9 bin 950, toplam ağır hasta sayısı 1827, hastalarda zatüre oranı %5, toplam iyileşen hasta sayısı ise 317 bin 519 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı