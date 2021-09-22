Bilim Kurulu toplanıyor! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bilim Kurulu toplantısının gündeminde aşılamadaki son durum ve varyantlar olacak.

TEMASLI ÖĞRENCİYE 7. GÜNDE PCR TESTİ YAPILABİLİR Mİ?

Toplantının öne çıkan başlıkları arasında Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli yürütülen okullarda yüz yüze eğitim süreci de yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in vaka çıkan sınıftaki karantina süreciyle ilgili önerisi de değerlendirecek. Öneriye göre temaslı olan öğrencilere velilerinin izniyle 7. günde PCR testi yapılacak. Sonucu negatif çıkan öğrenciler 14 günlük filyasyon süresini tamamlamaya gerek kalmadan yüz yüze eğitime dönebilecek.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Online yapılması beklenen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

21 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre ülkemizde 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 260 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 23 bin 361 hasta taburcu olurken gün içerisinde 354 bin 854 test yapıldı.

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