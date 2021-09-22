Bilim Kurulu toplanıyor! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek - Haberler
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Bilim Kurulu toplanıyor! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Ağırlıklı olarak okullardaki tedbirlerin görüşüleceği toplantıda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in temaslı öğrenciler ve karantina sınıflarıyla ilgili PCR testi önerisi değerlendirilecek. Özer, temaslı olan öğrencilere velilerinin izniyle 7. günde PCR testi yapılması fikrini sunmuştu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bilim Kurulu toplantısının gündeminde aşılamadaki son durum ve varyantlar olacak.

Toplantının öne çıkan başlıkları arasında Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli yürütülen okullarda yüz yüze eğitim süreci de yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in vaka çıkan sınıftaki karantina süreciyle ilgili önerisi de değerlendirecek. Öneriye göre temaslı olan öğrencilere velilerinin izniyle 7. günde PCR testi yapılacak. Sonucu negatif çıkan öğrenciler 14 günlük filyasyon süresini tamamlamaya gerek kalmadan yüz yüze eğitime dönebilecek.

Online yapılması beklenen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

21 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre ülkemizde 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 260 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 23 bin 361 hasta taburcu olurken gün içerisinde 354 bin 854 test yapıldı.

Bilim Kurulu toplanıyor! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok
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/şaşırdım
Yorumlar (2)
ekrem :2 tane ogrencim var okullarda hıc bır sekılde tetbir yok sabahları yuzlerce ogrencıyı sırada bekletıp sınıflara alıyorlar sosal fesafe kuralı yok sınıflarda 40 dan fazla ogrencı var okula gıne kadar hıc bır yokken sımdı oksuruk grıp butun cocuklara dunde 3 ogrencının testi pozıtıf
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YOĞURTÇU :ACELE ETMEYİN YA , ZATEN 1,5 YIL YATMIŞSINIZ , NE BİR ÖNLEM VAR NE BİR ÇABA... ŞURDA YAZ AYININ GELMESİNE NE KALDI ...
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Haber: Bilim Kurulu toplanıyor! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek - Haberler
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