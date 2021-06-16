Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde aşılama ve kısıtlamaların gidişatı var
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Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde aşılama ve kısıtlamaların gidişatı var

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Aşı sevkiyatı ve kısmi de olsa sürdürülen kısıtlamaların ele alınacağı toplantı sonrasında Bakan Koca, bir açıklama yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 16:30'da yapılacak. Toplantıda, azalan vaka sayıları ve hızlı şekilde devam eden aşılama programı değerlendirilecek.

AŞILAMA VE TEDBİRLER GÖRÜŞÜLECEK

Aşılanacak yeni meslek ve yaş grupları neler olacak, aşı tedariki ne durumda gibi konular da kurulun gündeminde olacak. Kısıtlamaların gidişatı da toplantıda değerlendirilecek. Bilim Kurulu'nda kademeli normalleşme ile ilgili de tavsiye kararı çıkması bekleniyor.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrasında saat 18.30'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye'de son15 Haziran'da son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 532 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 886 oldu, 4 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22'ye yükseldi. Test sayısı 57 milyon 447 bin 635'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 342 bin 28, vefat sayısı ise 48 bin 879 oldu.

Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde aşılama ve kısıtlamaların gidişatı var
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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