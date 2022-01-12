Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu toplanıyor, masada yeni tedbirler var - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu toplanıyor, masada yeni tedbirler var

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Dünyada 5 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, Omicron varyantıyla korku salmaya devam ediyor. Yeni varyantın da etkisiyle Türkiye'de vaka sayıları 75 bin seviyelerine çıkarken, Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30'da Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanıyor. Birçok uzman AVM ve kapalı alanlara aşı şartı getirilmesi çağrısında bulunurken, kurulun gündeminde restoran, kafe, sinema ve tiyatroda yüzde 50 kapasite kuralının yeniden uygulanmasının bulunduğu öğrenildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Omicron varyantı nedeniyle 25-31 Aralık haftalık haritasına göre, Türkiye'de vakalar katlanarak arttı. Son 24 saatlik korona verilerine göre 430 bin 253 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 39 bin 226 oldu.

Toplantıda da bu korkutan vaka artışı ele alınacak. Uzmanlar vaka sayısının daha da artabileceği endişesi taşırken;AVM, restoran ve konserlere girişte mutlaka aşı şartı getirilmesi gerektiği fikrinde birleşiyor.

Öte yandan ülke genelindeki aşılama çalışmalarındaki son durum da kurul tarafından değerlendirilecek. Her fırsatta vatandaşlara hatırlatma dozu çağrısı yapan Bilim Kurulu üyeleri aynı zamanda yerli aşı TURKOVAC tarafındaki son gelişmeleri görüşecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son Dakika! '20 Aralık sonrası vaka sayılarında ciddi artış var' diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı

Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında ciddi artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı

 Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili sıraladı

Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili sıraladı

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title