Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu toplanıyor, masada yeni tedbirler var

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

VAKA SAYISI 74 BİNLE REKOR KIRDI

Omicron varyantı nedeniyle 25-31 Aralık haftalık haritasına göre, Türkiye'de vakalar katlanarak arttı. Son 24 saatlik korona verilerine göre 430 bin 253 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 39 bin 226 oldu.

TOPLU ETKİNLİKLERE AŞI ŞARTI GETİRİLMESİ ELE ALINACAK

Toplantıda da bu korkutan vaka artışı ele alınacak. Uzmanlar vaka sayısının daha da artabileceği endişesi taşırken;AVM, restoran ve konserlere girişte mutlaka aşı şartı getirilmesi gerektiği fikrinde birleşiyor.

AŞILAMADAKİ SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Öte yandan ülke genelindeki aşılama çalışmalarındaki son durum da kurul tarafından değerlendirilecek. Her fırsatta vatandaşlara hatırlatma dozu çağrısı yapan Bilim Kurulu üyeleri aynı zamanda yerli aşı TURKOVAC tarafındaki son gelişmeleri görüşecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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