Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor
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Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor

17.11.2020 09:49 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısı sonrasında koronavirüs salgınının yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirileceğini açıkladı. Gözler, sokağa çıkma kısıtlamasına çevrilmişken Bilim Kurulu kaynakları tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığını belirtti.

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre Bilim Kurulu kaynakları, restoranların salgının başlarında olduğu gibi 'al-götür', 'paket servis' şeklinde hizmet vermesinin tavsiye edildiğini söyledi. Kurul üyeleri, restoranlarda masaların seyreltilmediği, mesafelere uyulmadığı ve bu yüzden çok fazla temas olduğu görüşünde.

NİKAH TÖRENLERİ DENETLENECEK

Kurulun tavsiye kararları arasında kıraathane ve nikah törenlerine yönelik önlemler de yer aldı. Bu kapsamda kurul, oyun oynamanın pandemi nedeniyle yasak olduğu kıraathanelerin bir süre kapatılması yönünde tavsiye kararı verirken, genelgeye rağmen düğünlerin nikâh adı altında yapılmasına karşı da daha somut adımların atılmasını da tavsiye etti.

OKULLARIN AÇILMASI ERTELENEBİLİR

Kurulun tavsiye kararları arasında okulların açılmasının bir süre daha ertelenmesi de yer aldı. Sokağa çıkma yasağının bulunmadığı tavsiye kararları, bugün kabine toplantısında ele alınacak.

Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor
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