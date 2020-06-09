Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
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Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor

Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu, vatandaşların maske ve mesafe kuralına uymamasında '3 yanlış bilginin' etkili olduğu görüşünde. Bilim Kurulu tarafından virüsün hastalık yapma yeteneğinin azalmadığı, sıcak havanın virüsün bulaşmasını engellemediği ve salgının bitmediği hususunda vurgu yapıldı.

09.06.2020 15:36 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:44

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun bayramdan sonraki haftalarda günlük vakaların 500 civarında olacağına ilişkin hesabı tutmadı. Halen 800-900 bandında olan günlük vakaların, hesaplamalarda yüzde 40'lık bir sapmaya denk geldiği belirtiliyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre hükümette yapılan değerlendirmelerde, normalleşmeyle ilgili atılan adımlarda, geri gidilmesi yerine kurallara uyulmasının sağlanması yönünde görüş oluştuğu ifade ediliyor.

3 KONUDA YANLIŞ BİLGİ HAKİM

Verilen bilgilere göre koronavirüsün etkisinin azaldığına dair hiçbir bilimsel makale bulunmuyor. Vatandaşlar üç konudaki yanlış algı nedeniyle kurallara uymuyor.

Bilinenin aksine,

- Virüsün hastalık yapma yeteneğinin azalmadığı,

- Sıcak havanın virüsün bulaşmasını engellemediği,

- Salgının bitmediği, vurgusu yapılıyor.

Bu nedenle toplum sosyolojisinin yönetilmesi için, kurallara uyulmasının sağlanması, denetimlerin arttırılması ve bu konudaki kampanyaların bilim insanları ve medya yoluyla yoğunlaştırılması planlanıyor.

Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor

Güncel Manşet

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