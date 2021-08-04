Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde, aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var
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Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde, aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında videokonferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda artan vakalara karşı alınabilecek önlemler ile aşı olmayan vatandaşlara getirilecek kısıtlamalar görüşülecek. Aşısız vatandaşların maç, tiyatro, sinema gibi yerlere ve kapalı ortamlarda yapılan düğün, kına, konser gibi etkinliklere giremeyeceğine yönelik kararların alınacağı konuşuluyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16.30'da toplanacak. Gündemde, artan vaka sayıları ve aşılamadaki son veriler olacak. Bakan Koca, toplantıdan sonra yazılı açıklama yapacak.

AŞIYA TEŞVİK ÇALIŞMALARI GÜNDEMDE

Türkiye'de son günlerde vaka artışları yaşanıyor. Kurul'da hem vaka artışını durdurmak hem de aşıya teşvik amacıyla alınacak kararların gündemde olması bekleniyor.

POZİTİF AYRIMCILIK UYGULAMALARI KONUŞULACAK

Aşı olmak istemeyenlere yönelik yapılacak pozitif ayrımcılıklar da Kurul'un görüşme konularından biri. Buradan hareketle, maç, tiyatro, sinema, alışveriş merkezi, kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre gibi etkinliklere aşı olmayan vatandaşların alınmamasına yönelik bir karar gündeme gelebilir.

Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde, aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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