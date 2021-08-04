Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde, aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var

Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında videokonferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda artan vakalara karşı alınabilecek önlemler ile aşı olmayan vatandaşlara getirilecek kısıtlamalar görüşülecek. Aşısız vatandaşların maç, tiyatro, sinema gibi yerlere ve kapalı ortamlarda yapılan düğün, kına, konser gibi etkinliklere giremeyeceğine yönelik kararların alınacağı konuşuluyor.