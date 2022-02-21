Bilim insanları uzun yaşamın sırrını verdi, "can boğazdan gelir" diyenler öfkeli - Haberler
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Bilim insanları uzun yaşamın sırrını verdi, "can boğazdan gelir" diyenler öfkeli

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Bilim insanları uzun yaşamın sırrını verdi,

Yale Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen çalışmada daha az yemek yemenin daha uzun yaşamayı sağladığı tespit edildi. Ancak bu araştırma "Can boğazdan gelir, yemeksiz hayat olmaz" diyen vatandaşlar tarafından hoş karşılanmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletinin New Haven kentinde bulunan Yale Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırma gündeme damga vurdu. Prof. Vishwa Deep Dixit öncülüğünde gerçekleştirilen araştırmada, daha az yemek yemenin daha uzun yaşamayı sağladığı belirlendi.

"KALORİDE AZALMA İNSAN ÖMRÜNÜ ETKİLİYOR"

Araştırma hakkında konuşan Prof. Vishwa Deep Dixit, "Yaptığımız araştırma, kalorilerdeki azalmanın insan ömrünü nasıl etkilediğini ortaya koydu. Bence insanlar bu konuyu dikkate almalı" dedi.

OBEZ VE OBEZ OLMAYAN İNSANLAR KARŞILAŞTIRILDI

Bilim insanları 2 yıl boyunca obez olmayan 200 insanla, obez olan insanların verilerini karşılaştırdı. Obez olmayan insanların, obezite sorunu yaşayan insanlara göre ömürlerinin çok daha uzun olabileceği kanısına varıldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Amerika Birleşik Devletleri, Obezite, Sağlık, Yaşam, Haberler

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