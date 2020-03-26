Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü, yaptığı araştırmada, virüsün bazı hastaların dışkıları yoluyla kanalizasyona karıştığını tespit etti ve atık sulardan uzak durulması uyarısında bulundu.

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) salgının yoğun olarak görüldüğü Tilburg kenti ile başkent Amsterdam'daki kanalizasyon suyunda koronavirüse rastlandığını açıkladı. RIVM virüsün bazı hastaların dışkıları yoluyla kanalizasyona karıştığını belirterek, atık sulardan uzak durulmasını istedi. KANALİZASYON ŞEBEKELERİNDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ Enstitü, Hollanda'da salgının yayılması üzerine Mart ayı ortalarında kanalizasyon sularında inceleme yaptı. Ülkede ilk resmi korona hastasının teşhis edildiği Loon op Zand ilçesinin atık su arıtma tesisin yanı sıra Kaatsheuvel kasabası, Tilburg ve Amsterdam kentlerinin kanalizasyon şebekelerinde koronavirüs bulundu. İÇME SULARI GÜVENLİ Kaatsheuvel kasabasındaki arıtma tesisinden çıkan sularda virüsün yer almadığını ve arıtma suyu ile içme suyu arasında bağlantı bulunmadığını belirten Hollandalı uzmanlar, içme sularının güvenli olduğunu açıkladı. Su İşletmeleri Birliği'ne göre, Kaatsheuvel deki yerel sakinler için herhangi bir risk yok.