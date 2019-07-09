Bilim İnsanları, Süper Bilgisayarlar ile Evrenin Oluşumunu Simule Etti

Birleşik Krallık'taki Durham Üniversitesi, Bukalemun Teorisi adı verilen teoriye göre kozmos oluşum simülasyonları gerçekleştirdi. Simülasyon tarafından oluşturulan galaksiler, bizim de içinde bulunduğumuz Samanyolu gibi galaksilerin farklı fizik kuralları altında da oluşabileceğini gösterdi.

Araştırmanın bulguları, Bukalemun Teorisi'nin geçerli olabileceğini ve tek açıklamamızın Genel Görelilik teorisi olmadığını ortaya çıkardı. Bu teori, Bukalemun parçacık olarak adlandırılan ve 2003 yılında literatüre giren parçacıklara dayanıyor. Yerel enerji derinliği ve yoğunluğu oluşturan bu parçacıklar, etraflarına göre değişime uğruyor. Bukalemun ismi de buradan geliyor.

Bu araştırma, kara enerji adı verilen gizemli yapıyı da açıklamaya yardımcı olabilir. Bu madde, evrenin genişlemesinin temelini oluşturuyor.

Albert Einstein'in Genel Görelilik teorisi, 1900'lerin başında ortaya çıktığından bu yana evrenin nasıl işlediğini anlamamız konusunda temel oluşturuyor. Bu teori, büyük cisimlerin etkileşimini, örneğin Venüs'ün Güneş etrafındaki yörüngesini açıklayabiliyor. Bu teorinin pratik uygulamaları arasında GPS gibi teknolojiler var.

Durham Üniversitesi ekibi, teorik hesaplamalarını bildiğimiz Bukalemun Teorisi'nin de evreni Genel Görelilik Teorisi kadar iyi açıklayabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılardan Dr. Christian Arnold, bu teoride fizik kurallarının değiştirilebildiğini farklı etkilerin kütleçekimi üzerindeki etkisini anlamamızı sağlayacağını söylüyor.

Araştırmacılar, kendi çalışmalarının Genel Görelilik teorisini yanlışlamadığını, evrendeki işleyişi açıklamak için birden fazla alternatif olduğunu ortaya çıkardığını söyledi. Yapılan çalışmada, galaksi oluşumu ve süper kütleli kara delik yapılarının ortaya çıktığı gözlemlendi.

Araştırma, Nature Astonomy'de yayımlandı.