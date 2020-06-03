Bilim insanları koronavirüs salgınını asıl "yavaşlatan" sebebi buldu ABD'li bilim insanları koronavirüsü yavaşlatan asıl sebebi buldu. Araştırma sonuçları, morötesi ışınlarının koronavirüs vakalarındaki artış hızını kestiğini ortaya koyarken, havadaki nem oranının ve yağışların ise epidemiyolojik duruma önemli etkisinin olmadığını gösterdi.

Amerikalı araştırmacılar, hava sıcaklığı, yağışlar ve morötesi ışınlarının koronavirüs salgınının yayılmasını ne şekilde etkilediğini açıklığa kavuşturdu. Habere göre araştırmacılar, ocak sonu ile nisan sonu arasını kapsayan dönemde ABD'deki günlük yeni koronavirüs vakaları verilerini ve bu rakamların hava sıcaklığı, yağışlar ve morötesi ışınları ile olası bağını analiz etti.

Science Daily'nin aktardığına göre; yapılan çalışma, hava sıcaklığının artı 11 dereceye kadar yükselmesiyle koronavirüs yayılımının gerçekten de azaldığını, ancak 11 dereceden daha yüksek hava ısılarının virüsün bulaşmasının azalması ile alakalı olmadığını ortaya koydu.

HAVA SICAKLIĞI BELİRLEYİCİ UNSUR DEĞİL

Bununla birlikte sıcak havalarda hastalanma oranının soğuk hava koşullarına göre daha düşük olduğunu saptayan bilimciler, yeni vakalardaki en yüksek artışın eksi hava ısılarında gözlemlendiğine dikkat çekti ve hava ısısının, çok sıcaklarda da devam eden koronavirüs yayılımı açısından belirleyici faktör olmadığını vurguladı.

MORÖTESİ IŞINLAR SALGININ ARTIŞ HIZINI KESİYOR

Araştırmanın sonuçları, morötesi ışınlarının koronavirüs vakalarındaki artış hızını kestiğini ortaya koyarken, havadaki nem oranının ve yağışların ise epidemiyolojik duruma önemli etkisi olmadığını gösterdi.

Araştırma ekibinden Shiv T. Sehra, elde edilen verilere dayanarak enfeksiyonun yayılmasının yaz aylarında tamamen kesileceğinin beklenmemesi gerektiğini ifade etti. Sehra, yaptıkları araştırmanın hava ısısı, nem, yağış ve morötesi ışınlar gibi etkenlerin koronavirüs üzerindeki toplu etkisini araştıran ilk çalışma olduğunu vurguladı.