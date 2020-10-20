Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ bulduklarını açıkladı
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Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ bulduklarını açıkladı

20.10.2020 21:45 | Son Güncelleme: 20.10.2020 22:52
Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ bulduklarını açıkladı

Bilim insanları, kafatasında daha önce ne olduğu tanımlanmamış bir organ bulduklarını bildirdi. Uzmanlar, yeni bulunan tükürük bezinin "yedek organ" görevi görebileceğini söyledi.

Radyoterapi ve Onkoloji dergisinde yayımlanan makalede, insan vücudundaki dokuları yüksek çözünürlüklü bir makine ile tarayan bilim insanlarının, kafatasında burun boşluğunun boğazla birleştiği bölgeye sıkışmış vaziyette bir çift büyük tükürük bezi bulduğu belirtildi.

"DÖRDÜNCÜ TÜKÜRÜK BEZİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Araştırma ekibinden Hollanda Kanser Enstitüsü Doktoru Matthijs Valstar, "Herhangi bir modern anatomi kitabında kulaklara yakın, çenenin altında ve dilin altında olmak üzere sadece üç ana tür tükürük bezi vardır. Şimdi dördüncüsünün olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"YEDEK ORGAN" GÖREVİ GÖREBİLİR

Valstar, radyasyon tedavisinde zarar gören tükürük bezleri için yeni bulunan tükürük bezinin bir "yedek organ" görevi görebileceğini kaydetti.

Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ bulduklarını açıkladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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