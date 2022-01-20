Bilim insanları dünyanın sonu için tarih verdi! Gündeme bomba gibi düşen araştırma

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırma, bir anda gündeme oturdu. Bilim insanları, güneşin yaklaşık 5 milyar yıl ömrünün kaldığını belirterek, güneşin yok olması durumunda Dünya'nın ve insanlığın da sonunun geleceğinin altını çizdi. Araştırmacılar ayrıca, Güneş'in sonunun geldiği zaman, ısı vermeyen kırmızı bir top halini alacağını belirtti.

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmalar, dünya genelinde büyük yankı uyandırıyor. BGR Araştırma Enstitüsü'ne bağlı bilim insanları, Dünya'nın sonu için ne kadar zaman kaldığını hesaplamak adına Güneş'in yaşını incelemeye aldı.

GÜNEŞ HENÜZ ÇOK GENÇ

Ancak bilim insanları tarafından yapılan araştırma sonucunda yüreklere su serpen bilgiler elde edildi. Araştırmacılar, Güneş'in henüz çok genç olduğunu tespit ederek, yaklaşık 5 milyar yıllık bir ömrü daha olduğunu belirledi.

SONU GELDİĞİNDE ISI VERMEYECEK

Bilim insanları, Güneş'in sonuyla ilgili daha önce yapılan araştırmaları destekleyen sonuçlar da elde etti. Buna göre Güneş, sonu geldiğinde artık Dünya'ya ısı vermemeye başlayacak. Güneş, kırmızı bir gezegen olarak varlığını sürdürecek.

GÜNEŞ YOK OLURSA NE OLUR?

Dünyamız ışık ve ısı kaynağından yoksun hale düştüğü için yavaş yavaş soğumaya başlayacak. Fakat bu öyle çok ani biçimde olmayacak. Sıcaklığın sürekli düştüğünü gün gün yavaşça hissedeceğiz. Bununla beraber, yaşayabilmek için Güneş ışığına bağımlı olan bitkiler fotosentez yapamayacak hale gelecekler.

TÜM BİTKİLER YOK OLACAK

Yaklaşık 1 hafta 10 gün içinde yeryüzündeki tüm yeşil bitkiler ölüp yok olacak. Mantarlar ise fotosenteze ihtiyaç duymadıkları ve yeryüzü henüz donmadığı için bir süre daha hayatlarına devam edecekler.

1 AY İÇİNDE ÖLECEĞİZ

Tabii bizler de acil tedbirler alacağız. Güneş'in yok olduğunu gören yetkililer çok hızlı biçimde sıcak jeotermal suların bolca bulunduğu İzlanda gibi yerlere korunaklı şehirler inşa etmeye başlayacaklar. Kendi elektriğini üretebilen ve ısısını sağlayabilen bu jeotermal kentler geçici ancak uzun yıllar insanların yaşaması için yeterli olacak. Fakat insanlığın büyük kısmı, yer ve kaynak sıkıntısı nedeniyle bu yapılarda yaşama şansı bulamayacak. Çoğumuz, elimizde olanlar tükendikten sonra soğuktan, susuzluktan ve açlıktan birkaç ay içinde öleceğiz.

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