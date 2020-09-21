Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor
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Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor

Belçika'da bilim insanları, insanlar üzerinde kullanılacak ilaçların denemesi için maymunları denek olarak kullandı. Maymunların kafasını matkap ile delip cihaz yerleştirdikten sonra betonla kapattıkları fotoğraflar ortaya çıkınca hayvan severler büyük tepki gösterdi.

Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor
21.09.2020 17:35 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:48

Belçika'da bir üniversite laboratuvarında bilim adamlarının denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkap ile delip cihaz yerleştirdikten sonra betonla kapattıkları fotoğraflar ortaya çıkınca hayvan severler büyük tepki gösterdi.

"HAYVANLARIN BU ŞEKİLDE KULLANILMASI GEREKSİZ"

Hayvan Hakları Koordinatörü Jen Hochmuth, insanlar üzerinde kullanılacak olan ilaçların denemesi için hayvanların bu şekilde kullanılmasının faydalı bir yol olmadığını aksine hayvanlar için zulüm olduğunu ve gereksiz olduğunu söyledi.

Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor

MAYMUNLARIN BEYİN HAREKETLERİNİ TAKİP EDİYORLAR

Bilim adamları, kafatasına yerleştirdikleri cihazları beton ile sabitleyip ilaç verilen maymunların beyin hareketlerini takip ediyor. İnsan hakları örgütleri, yapılan deneylerin %79'unda hayvanların kullanıldığını söyledi.

Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (6)
SİVASLI İBOCAN: Virüs bunlara layık. . . Böylelerine bulaşsın. . .
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E.R.D: Maymunlar kimi insanlardan daha AKILLI
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BAYRAM: Nazi dönemi uygulamaları gibi, nerede uygar batı !! Yakında bunları 3. dünya ülkelerindeki insanlar üzerinde de denemeye başlarlarsa şaşırmayın.
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