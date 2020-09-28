Tek ağaçta iki meyve çıkması görenleri şaşırttı

Adıyaman'da şeftali ve elmanın herhangi bir aşılama olmadan aynı dalın sürgününde yetişmesi görenleri şaşırttı. Yaşanan tabiat olayını üretici 'Allahın hikmeti' olarak değerlendirken uzmanlar, ağacın mutasyona uğramış olabileceği üzerinde duruyor.

Adıyaman'da herhangi bir aşılama olmadan şeftali ağacının aynı dalındaki sürgünde şeftali ile elma yetişti. Bilim insanları bu durumu 'mutasyon' olarak değerlendiriyor.

GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Hüseyinli köyünde Mahmut Toprak'a ait bahçede inanılması güç bir tabiat olayı yaşandı. Herhangi bir aşılama olmadan, şeftali ağacında ana meyvenin yanı sıra elma çıkması hem üreticiyi hem de konunun uzmanlarını şaşırttı. Meyve ağacının sahibi Toprak, aynı dal üzerinde aynı zamanda yetişen elma ve şeftaliye gözü gibi bakıyor.

"TOZLANMA OLMUŞ OLABİLİR"

Ortaya çıkan bu durumu "Allah'ın hikmeti" olarak değerlendiren Mahmut Toprak, "Bahçemizde her türlü meyve var. Şeftali toplarken elma ve şeftaliyi fark ettim. Şeftali ağacında, bir elma, bir de şeftali var. Çiçek zamanı tozlanma mı olmuş ne olmuş bilmiyorum. Buda Allah'ın bir hikmetidir" dedi.

ANKARA'DAKİ UZMANLARIN YORUMLARI ALINDI

Ziraat Mühendisi Bahçe Bitkileri Uzmanı Gani Bereket, bu durumun alışıla gelmiş bir durum olmadığın belirterek, "Hem şeftali hem elma Rosaceae (gülgiller) familyasından. Ancak türler farklı olduğu için aynı anda aynı dalda aynı sürgünde farklı meyvelerin bir arada oluşması bu türler açısından çok ilginç ve çok enteresandır. Bu meyvelerin görsellerini Ankara Üniversitesi Bahçe Bitkileri bölümündeki hocalarımıza gönderdik. Onlarında yorumlarını aldık. Büyük bir ihtimalle bir mutasyon görülüyor. Zaman zaman sert kabuklularda, sert çekirdeklilerde ve yumuşak çekirdeklilerin birbirleriyle aynı ağaçta görüntülerini görebiliyoruz. Bunlar tabiatta görebildiğimiz şeyler ancak farklı türlerin aynı sürgün üzerinde aynı ağaç üzerinde görülmesi çok alışılagelmiş bir şey değil. Ben ilk defa görüyorum. Hocalarımız da bunun mutasyon olabileceği görüşündeler" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ERKUT