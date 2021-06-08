Bilim insanları, Avustralya'nın en büyük dinozor türünü keşfetti
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Bilim insanları, Avustralya'nın en büyük dinozor türünü keşfetti

Bilim insanları, Avustralya'nın en büyük dinozor türünü keşfetti
Anadolu Ajansı / Barış Kahraman - Haberler | Güncel

Avustralyalı bilim insanları, ülkenin en büyük, dünyanın ise sayılı büyük dinozor türleri arasına giren bir tür keşfettiklerini açıkladı.

Avustralyalı bilim insanları, ülkenin en büyük, dünyanın ise sayılı büyük dinozor türleri arasına giren bir tür keşfettiklerini açıkladı.

Eromanga Doğal Tarih Müzesi ve Queensland Müzesi araştırmacıları, Avustralya'nın iç bölgesinde bulunan Eromanga havzasında 2007 yılında keşfettikleri dinozor kemiklerinin hangi türe ait olduğunu tespit etmek üzere çalışma başlattı.

Devasa boyuttaki kemikleri incelemek için 3 boyutlu tarama teknolojisi kullanan araştırmacılar, 10 yılı aşkın süre kemikleri ülkenin diğer bölgelerinde keşfedilen örneklerle karşılaştırdı.

Araştırmalar sonucunda, Titanozor türü ile eşleşen kemiklerin, Avustralya'nın en büyük dinozoruna ait olduğu ortaya kondu.

Yüksekliği 6,5, uzunluğu 30 metre olduğu tahmin edilen dinozora, kemiklerin keşfedildiği havzaya akan Cooper Nehri'ne ithafen "Australotitan cooperensis" ismi verildi.

Bilim insanları, iki katlı bir bina yüksekliğine sahip dinozorun dünya çapında şimdiye kadar keşfedilen 15 büyük dinozor türü arasında olduğunu kaydetti.

Kretase jeolojik döneminde Avustralya'ya geldiği tahmin edilen türün, 90 milyon yıldan fazla süre önce bölgede yaşamını sürdürdüğü belirtildi.

Antarktika dışındaki bütün kıtalarda fosillerine rastlanılan ve en büyük kara hayvanları arasında bulunan Titanozorların, günümüz balinaları ile eşdeğer büyüklükte olduğu biliniyor.

Titanozorlar, uzun boyun ve kuyruk yapılarının yanında otçul beslenme alışkanlıklarıyla tanınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman

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