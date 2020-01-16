Bilim adamları bazı tümörlerin içinde kanserle savaşan hücreler buldu
Son yıllarda doktorlar kanserle mücadelede hastaların kendi bağışıklık sistemini harekete geçiren tedavi biçimi immünoterapiyi kullanmaya başladı. Bu teknik kanser hücreleri ile mücadeleye alışık T-hücreleri olarak anılan akyuvarları harekete geçiriyor.
Ancak bu yöntem uygulanan hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde başarılı oldu. Bunun üzerine araştırmacılar neden bazı kişilerin diğerlerine göre bu yeni tedaviye daha iyi yanıt verdiğini araştırmaya başladı. Euronews.com'da Görüntüle