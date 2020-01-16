Bilim adamları bazı tümörlerin içinde kanserle savaşan hücreler buldu
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Bilim adamları bazı tümörlerin içinde kanserle savaşan hücreler buldu

16.01.2020 08:41 | Son Güncelleme: 16.01.2020 08:41
Bilim adamları bazı tümörlerin içinde kanserle savaşan hücreler buldu

Son yıllarda doktorlar kanserle mücadelede hastaların kendi bağışıklık sistemini harekete geçiren tedavi biçimi immünoterapiyi kullanmaya başladı. Bu teknik kanser hücreleri ile mücadeleye alışık T-hücreleri olarak anılan akyuvarları harekete geçiriyor.


Ancak bu yöntem uygulanan hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde başarılı oldu. Bunun üzerine araştırmacılar neden bazı kişilerin diğerlerine göre bu yeni tedaviye daha iyi yanıt verdiğini araştırmaya başladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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