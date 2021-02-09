ABD'de bilgisayar korsanları şehrin su şebekesine sızarak kimyasal saldırı girişiminde bulundu

ABD'de Florida eyaletinde içme suyu şebekesinin bilgisayar sistemine sızan kimliği belirsiz bir kişi, sudaki sodyum hidroksit seviyesini tehlikeli oranda artırmaya çalıştı. Girişim, şebeke çalışanlardan biri tarafından fark edilip önlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis içme suyuyla ilgili endişeye gerek olmadığını açıkladı.

ABD'de Pinella Bölgesi Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, 5 Ocak'ta şehrin şu sistemine uzaktan iki defa erişim sağlandığı ve içme suyuna tehlikeli derecede sodyum hidroksit pompalanmaya çalışıldığı kaydedildi.

KİMYASAL KISA SÜREDE ZARARSIZ SEVİYEYE İNDİRİLDİ

Bir görevlinin olayı fark etmesiyle, normalde su kanallarını temizlemek için kullanılan söz konusu kimyasalın kısa zamanda zararsız seviyeye indirildiği bildirildi.

İÇ ORGANLARA ZARAR VERİYOR

Yaklaşık 15 bin nüfuslu şehir sakinlerinin endişe edeceği bir durum olmadığı belirtilen açıklamada, yüksek oranda sodyum hidroksitin iç organlara zarar verdiğine ve kusma, baş ağrısı ve ishal gibi etkileri olduğuna dikkat çekildi.

"DIŞARIDA KÖTÜ NİYETLİ BİRİLERİ VAR"

Oldsmar Belediye Başkanı Eric Seidel, saldırının ABD içi veya dışından mı olduğunu henüz bilmediklerine işaret ederek, "Dışarıda kötü niyetli birileri var" ifadesini kullandı.

ARAŞTIRMA ÇAĞRISINDA BULUNULDU

Florida Cumhuriyetçi senatörü Mark Rubio da, Twitter hesabından olayın ulusal güvenlik sorunu olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) olayı araştırması çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru