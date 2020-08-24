Bilginiz Olsun sunucusu kimdir? Bilginiz Olsun sunucusu Yavuz İgret kaç yaşında, nereli? Yavuz İgret hayatı ve biyografisi!

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BİLGİNİZ OLSUN SUNUCUSU YAVUZ İGRET KİMDİR?

1964 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda tiyatro ve müzikle tanıştı, lise çağlarında düğün ve toplantılarda müzik yaptı. 1979 yılından itibaren yurt dışında yaşamaya başladı ve tahsilini tamamladı.1990 da evlendi. Yusufhan ve Deniz adında iki çocuğu var. 1989 yılından itibaren çeşitli televizyon ve radyo kanallarında sunuculuk, seslendirme, metin ve konsept yazarı olarak çalıştı. Televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde rol aldı, bir çok film ve reklam seslendirdi. Sinema filmi Ülkücüler belgeseli, Tv dizisi Arka Sokaklar, Tv Programı Bana Her Şey Yakışır bunlardan başlıcalarıdır.