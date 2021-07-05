Bilgili: "Kozan halkının Cumhurbaşkanımıza sevgisi artarak sürüyor"

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili, "Kozan halkının Cumhurbaşkanımıza sevgisi artarak devam ediyor" dedi.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili, "Kozan halkının Cumhurbaşkanımıza sevgisi artarak devam ediyor" dedi.

Kırsal mahallerde yaşayan vatandaşların taleplerini dinlemek ve sorunların yerinde çözümlenmesi için saha çalışmalarını sürdüren Başkan Bilgili, Velicanlı, Çelenuşağı ve Kıbrıslar mahallesindeki vatandaşlar ile bir araya geldi. Ağrı Doğubeyazıt'ta 2017'de şehit olan Mehmet Bolat'ın ailesini de ziyaret eden Başkan Bilgili, "Hedef 2023 vizyonu ile vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletiyoruz. Vatandaşlarımızı yerinde dinleyerek taleplerini beklenti öneri ve şikayetlerini alıyoruz. Sahada Cumhurbaşkanımızın sevgisi artarak devam ediyor. İnşallah 2023'te de vatandaşlarımız sandıkta da gereken desteği verecektir" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı