Bilgili: "Kozan halkının Cumhurbaşkanımıza sevgisi artarak sürüyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilgili: "Kozan halkının Cumhurbaşkanımıza sevgisi artarak sürüyor"

Bilgili: 'Kozan halkının Cumhurbaşkanımıza sevgisi artarak sürüyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili, "Kozan halkının Cumhurbaşkanımıza sevgisi artarak devam ediyor" dedi.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili, "Kozan halkının Cumhurbaşkanımıza sevgisi artarak devam ediyor" dedi.

Kırsal mahallerde yaşayan vatandaşların taleplerini dinlemek ve sorunların yerinde çözümlenmesi için saha çalışmalarını sürdüren Başkan Bilgili, Velicanlı, Çelenuşağı ve Kıbrıslar mahallesindeki vatandaşlar ile bir araya geldi. Ağrı Doğubeyazıt'ta 2017'de şehit olan Mehmet Bolat'ın ailesini de ziyaret eden Başkan Bilgili, "Hedef 2023 vizyonu ile vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletiyoruz. Vatandaşlarımızı yerinde dinleyerek taleplerini beklenti öneri ve şikayetlerini alıyoruz. Sahada Cumhurbaşkanımızın sevgisi artarak devam ediyor. İnşallah 2023'te de vatandaşlarımız sandıkta da gereken desteği verecektir" diye konuştu. - ADANA

Bilgili: 'Kozan halkının Cumhurbaşkanımıza sevgisi artarak sürüyor'
Bilgili: 'Kozan halkının Cumhurbaşkanımıza sevgisi artarak sürüyor'
Bilgili: 'Kozan halkının Cumhurbaşkanımıza sevgisi artarak sürüyor'
Bilgili: 'Kozan halkının Cumhurbaşkanımıza sevgisi artarak sürüyor'
Bilgili: 'Kozan halkının Cumhurbaşkanımıza sevgisi artarak sürüyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanlığı'ndan eski AK Partili vekilin 'Süleyman Soylu istifa etti' iddialarına fotoğraflı yanıt
İçişleri Bakanlığı'ndan eski AK Partili vekilin "Süleyman Soylu istifa etti" iddialarına fotoğraflı yanıt
AK Partili Özalan, ABD'nin soykırım kararına yazdığı 'Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer' kitabıyla tepki gösterdi
AK Partili Özalan, ABD'nin soykırım kararına yazdığı "Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer" kitabıyla tepki gösterdi
Eski AK Partili vekil Feyzi İşbaşaran'ın 'Bakan Soylu istifa etmiş' iddiasına İçişleri Bakanlığı yetkililerinden yalanlama
Eski AK Partili vekil Feyzi İşbaşaran'ın "Bakan Soylu istifa etmiş" iddiasına İçişleri Bakanlığı yetkililerinden yalanlama

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seray Kaya Civan Canova Ayşegül Çınar Yiğit Marcus Aral
Spor Mesut Özil Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilgili: "Kozan halkının Cumhurbaşkanımıza sevgisi artarak sürüyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 12:48:29. #1.16#

title