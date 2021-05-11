Bilgili: "İsrail akıttığı masum kanlarında boğulacak"
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Bilgili: "İsrail akıttığı masum kanlarında boğulacak"

Bilgili: 'İsrail akıttığı masum kanlarında boğulacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları kınadı.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları kınadı.

Başkan Av. Yusuf Bilgili, yaptığı yazılı açıklamada, Yahudilerin yetmiş yıldır Filistin halkına zulmettiğini ifade ederek, "Yahudiler Filistinlilerin yaşam haklarını, ibadet haklarını gasp ediyor. Her sene olduğu gibi bu sene de Müslümanların kutsal ayı Ramazan'ı Şerif'te Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenleyip çocuk, genç, kadın erkek demeden onlarca Müslüman'ın kanını döken Yahudi yerleşimciler ve polis aslında bu vahşilikleriyle gün yüzüne çıkarken tüm dünya konu Müslümanlar olunca görmüyor duymuyor bilmiyor" dedi.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olduğunu hatırlatan Bilgili, şunları kaydetti:

"İsrail bu bölgede ev sahibi değil, işgalci bir terör devleti olmaktan bir adım daha öte değildir. Filistin halkı yalnız değildir. Kudüs'te Birleşmiş Milletler gerekse uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan özenle kaçınılması gerekirken, terör devleti İsrail'in hukuksuz saldırıları gün gibi aşikar iken dünyanın sessizliği terör devleti İsrail'in amacının ne olduğunu bizlere göstermekte. Kudüs'ün kana bulamasını, uluslararası hukukun vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail'e böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Türkiye'nin bu hukuksuzluğa karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Kudüs ve Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumların, Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğiz "dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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