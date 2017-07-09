Bilfen Kupasının Sahibi Ali Çavdarlı Oldu

Akademik başarılarının yanı sıra spor faaliyetlerine de büyük önem veren Bilfen Okulları, bu önemli organizasyonun sponsorları arasında yerini aldı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı 12+ yaş kategorisi sonunda Bilfen Kupası'nın sahibi, Carl 58 isimli atıyla Ali Çavdarlı oldu.

"TÜM SPORCULARI KUTLUYORUM"

Bilfen Okullarını temsilen organizasyonu takip eden Bilfen Kurtköy İlköğretim Okul Müdürü Aslı Özsaray; "Akademik başarı önemlidir ancak tek başına yeterli değildir. Bünyesinde 1000'in üzerinde lisanslı sporcu bulunduran bir kurum olarak kuruluşundan bu güne sayısız ulusal ve uluslararası başarıya imza atan İASK'yi ve yarışan tüm sporcuları kutluyorum."

3 gün süren ve şenlik havasında geçen organizasyon boyunca hem yarışmacılar hem de izleyiciler bu heyecanlı anların tadını doyasıya çıkarttılar. 1956 yılından bu yana ülkemizde binicilik sporunun yaygınlaşmasını, kitlelere sevdirilmesini ve başarılı sporcuların yetiştirilmesini sağlayan İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleşen yarışmalar, ödül törenleriyle sona erdi.