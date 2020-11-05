Bilecikli minibüs şoförünün bir günlük geliri İzmir'deki depremzedelere
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Bilecikli minibüs şoförünün bir günlük geliri İzmir'deki depremzedelere

05.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:29
Bilecikli minibüs şoförünün bir günlük geliri İzmir'deki depremzedelere

Bilecik'te yaşayan Hüseyin Kandemir, minibüsünün bir günlük kazancını İzmir depreminden etkilenenlere göndereceğini duyurdu.

Bilecik'te yaşayan Hüseyin Kandemir, minibüsünün bir günlük kazancını İzmir depreminden etkilenenlere göndereceğini duyurdu.

Denetimli özel halk minibüsü sahibi Kandemir, şehir içi hattında çalışan minibüsüne "Aracın bugünkü geliri İzmir'deki depremzedelere bağışlanacaktır." dövizi astı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kandemir, İzmir depremine çok üzüldüğünü söyledi.

Elinden geleni yapmak istediğini belirten Kandemir, şöyle konuştu:

"Bir nebzede olsun yardımda bulunmak amacıyla bugünkü aracımın tüm kazancını İzmir'deki depremzedelere bağışlamaya karar verdim. Aracın bugünkü geliri İzmir'deki depremzedelere bağışlanacaktır diye bir yazı yazdım vatandaşlarımızın da çok büyük katkıları oldu, hepsinden Allah razı olsun."

Minibüse binenlerden Semiha Ulusoy, "Çok güzel bir uygulama, benim de katkım olsun isterim. Verdiğim ücretin üstü kalsın, ben de böyle destek olayım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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