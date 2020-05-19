Bilecikli kadınların maske seferberliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bilecikli kadınların maske seferberliği

Bilecikli kadınların maske seferberliği Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Tedbirin birinci unsuru, sosyal mesafe ve maske" "Zor zamanlarda birlik ve beraberliği göstermenin bir şekli de budur" Bilecik Halk Eğitim Merkezinde Korona virüs (Covit-19) salgını ile mücadele kapsamında "eğitimden...

Bilecikli kadınların maske seferberliği
19.05.2020 12:55 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:55

Bilecikli kadınların maske seferberliği

Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Tedbirin birinci unsuru, sosyal mesafe ve maske"

"Zor zamanlarda birlik ve beraberliği göstermenin bir şekli de budur"

BİLECİK - Bilecik Halk Eğitim Merkezinde Korona virüs (Covit-19) salgını ile mücadele kapsamında "eğitimden üretime" projesine destek veren kadınlar cerrahi maske üretiyor.

Bilecikli kadınların Halk Eğitim Merkezinde günlük 2 bin 500 cerrahi maskeyi Sağlık Bakanlığı ile Devlet Malzeme Ofisi'ne zaman zaman ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere maske gönderiyor. Gönüllü kursiyerleri Halk Eğitim Merkezinde ziyaret eden Bilecik Valisi Bilal Şentürk, aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla "eğitimden üretime" projesi kapsamında başlatılan seferberliğe destek veren kursiyerlerin maske yapımlarını inceledi ve usta öğreticilerden bilgi aldı.

"Tedbirin birinci unsuru, sosyal mesafe ve maske"

Korona virüs ile mücadelede en önemli hususun sosyal mesafeye uyulması ve özellikle maske kullanılmasının olduğunu ifade eden Vali Şentürk "Kadınlarımız, Kurtuluş savaşında cepheye cephane üretiyordu. Bugün de burada bir illetten kurtuluşa destek vermek amacıyla katkıda bulunuyorlar. Zor zamanlarda birlik ve beraberliği göstermenin bir şekli de budur. Bulaşıcı virüsten etkilenmemek adına toplu bulunan alanlarda mutlaka maske kullanma zorunluluğu var. Bu noktada devletimiz, Sağlık Bakanlığımız ile Devlet Malzeme Ofisi zaman zaman ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere maske gönderiyor. Bizler de zor zamanda insanlarımıza katkımız olsun düşüncesiyle il ve ilçe Halk Eğitim Merkezlerinde, temin ettiğimiz kumaşlarla gönüllü kursiyerlerimizin katılımıyla maske temini noktasında bir alternatif daha oluşturmuş olduk. Acil ihtiyaç olan noktaların yanı sıra, hem iş yerlerimize hem de vatandaşlarımıza buradan üretilen maskeleri ulaştırıyoruz" dedi.

"Zor zamanlarda birlik ve beraberliği göstermenin bir şekli de budur"

Vali Şentürk, zor zamanlarda birlik ve beraberliği göstermenin bir şeklinin bu olduğunu anlatarak, "Bu birlikteliği sağlayarak, salgının üstesinden gelme noktasında gayret ediyoruz. İnşallah bu virüsü atlatacağız. Tabi önce tedbir ile olacak. Tedbirin birinci unsuru sosyal mesafe ve maske kullanımı, bu konuda da ilimizde uyum var. Sosyal mesafeyi koruyalım. Bu mücadeleye destek için bir süre daha evde kalalım" dedi.

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti Haber
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Haber
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu Haber
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi
ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi
Yabancı yıldızların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik indirime sert eleştiri: Dalga mı geçiyorlar?
Yabancı yıldızların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik indirime sert eleştiri: Dalga mı geçiyorlar?
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdıran saldırgan teslim oldu
Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdıran saldırgan teslim oldu
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bursa'da 20 dönümlük alana taşlarla dev Atatürk imzası oluşturuldu
Bursa'da 20 dönümlük alana taşlarla dev Atatürk imzası oluşturuldu
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Silahla yaralama suçlusu çocuk, cezaevine götürülürken polislerin elinden kaçtı
Silahla yaralama suçlusu çocuk, cezaevine götürülürken polislerin elinden kaçtı
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Onur Saylak Ersin Korkut Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ivan Obradovic
Daha Fazla Kabine Haziran 19 Mayıs Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Bilecikli kadınların maske seferberliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 12:55:54. #1.14#
title