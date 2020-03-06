Bilecik Valisi Şentürk'ten özel öğrencilere ziyaret

06.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:10

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Okulda özel eğitim gören öğrenciler ile İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve Okul Müdürü İbrahim Aydoğar tarafından karşılanan Şentürk, sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Aydoğar'dan, okulun öğrenci ve öğretmen durumu ile eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Şentürk, el sanatları sınıfında özel öğrencilerin yaptıkları ürünleri inceledi.

Okulun önemli bir hizmet verdiğini ifade eden Şentürk, "Okulumuzda öğrencilerin öz bakım ve temel yaşam becerilerinin yanı sıra işlevsel akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla gelişimsel eğitim programları uygulanıyor. Kendi kendilerine yetmeleri ve çevreleriyle sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlamak devlet ve toplum olarak hepimizin görevidir. Öğretmenlerimizin buradaki görevi önemli. Bir işin içinde kıymet varsa verdiğimiz emeğin karşılığını görüyoruz." diye konuştu.

Şentürk, İstiklal Marşı'nın tamamını ezbere okuyan öğrencilerden Atakan Hakkı Bayırlı'yı tebrik etti.

Kaynak: AA