Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pelitözü Gölpark'ı inceledi
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Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pelitözü Gölpark'ı inceledi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pelitözü Gölpark'ı inceledi
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, piknikçilerin ve doğaseverlerin uğrak yeri olan Pelitözü Gölpark'ta incelemede bulundu.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, piknikçilerin ve doğaseverlerin uğrak yeri olan Pelitözü Gölpark'ta incelemede bulundu.

Gölpark'ta yapılacak projeleri ve çalışmaları yerinde inceleyen Vali Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Orman Bölge Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmanın bulunduğunu belirterek, Çakırpınar mesire alanından Selöz Göleti'ne kadar olan alanı vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği şekilde hazırlamak istediklerini kaydetti.

Vali Şentürk, ormanı koruyup, yürüyüş yolları ve su sporları olmak üzere birçok aktivitelerin olabileceği macera ormanı oluşturulacak çalışmaların yapılacağını anlattı.

Pelitözü mesire alanını Bilecik'in gözbebeği olacağını vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:

"Buraya kullanıcılar başta olmak üzere herkesin sahip çıkmasını istiyoruz. Burada birinci önceliğimiz tabi ki temizlik. Nasıl buluyorsak öyle bırakmamız gerekir. Teknik ekibimiz alanı projelendirecek. Proje çerçevesinde burayı kalıcı hale getirmek istiyoruz. Buradan güzellik doğacağını düşünüyorum. Bileciklilerin ve meclis üyelerimizin de katkılarını bekliyoruz. Bir gözbebeği olarak kirletmeden, tüketmeden en verimli şekilde nasıl yararlanabiliriz, bunu ortaya koymak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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