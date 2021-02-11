Bilecik'ten kısa kısa
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Bilecik'ten kısa kısa

11.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:47
Bilecik'ten kısa kısa

Bilecik Belediyesi tarafından Polis Meslek Yüksek Okulu (POMEM) için fiziki yeterlilik sınavı hazırlık kursları verilecek.

Bilecik Belediyesi tarafından Polis Meslek Yüksek Okulu (POMEM) için fiziki yeterlilik sınavı hazırlık kursları verilecek.

Eğitim ve gençlere yönelik alanlarında hizmetlerini sürdüren Bilecik Belediyesi, verilecek eğitimlerle adayları sınavlara hazırlayacak.

Bilecik Belediyesi Spor Birimi uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslara, dileyen vatandaşlar ücretsiz olarak başvurarak katılabilecek.

Vatandaşların programa kayıt için Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi Spor Birimine 19 Şubat 2021 tarihine kadar başvurabileceği ve detaylı bilgi için (0228) 214 91 32 numaralı telefonları arayabileceği bildirildi.

Salgınla mücadele

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, salgınla mücadele çalışmaları kapsamında, market, büfe, güzellik ve kuaför salonları, lokanta ve restoranlarda denetimler gerçekleştirdi.

Esnaf ve vatandaşları maske takılması, hijyen kuralları ve sosyal mesafe konularında bilgilendiren ve uyarılarda bulunan ekipler, birçok başlıkta kontroller yaptı.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına yönelik bilgilendirme ve denetimlerde de bulunan Zabıta Müdürlüğü çalışanları, kurallara uymayan esnafa yönelik cezai işlemde bulundu.

Vatandaşların her alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, salgınla mücadele çalışmaları kapsamında denetimlerin devam edeceği bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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