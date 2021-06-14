Bilecik'teki Hasan Dağı mesafe uçuşu yapmak isteyen yamaç paraşütçülerinden ilgi görüyor
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Bilecik'teki Hasan Dağı mesafe uçuşu yapmak isteyen yamaç paraşütçülerinden ilgi görüyor

Bilecik'teki Hasan Dağı mesafe uçuşu yapmak isteyen yamaç paraşütçülerinden ilgi görüyor
Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel

Gölpazarı ilçesi sınırlarında bulunan 1300 metre rakımlı Hasan Dağı, yamaç paraşütü tutkunlarının adresi oldu.

Gölpazarı ilçesi sınırlarında bulunan 1300 metre rakımlı Hasan Dağı, yamaç paraşütü tutkunlarının adresi oldu.

İlçe merkezine 17, Çengeller köyüne de 6 kilometre uzaklıkta olan ve mesafe uçuşlarına tanıdığı imkanlarla öne çıkan Hasan Dağı, paraşüt sporcularını ağırlıyor.

Yamaç paraşütü için bölgeye gelen Nedim Küçük (63), gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 yıldır ilgilendiği sporun keyifli olduğu kadar risk içerdiğini ve eğitim alınmasının önemli olduğunu söyledi.

Havanın sıcak olduğu durumlarda 2 bin metreye kadar yükselip çok güzel keyifli uçuşlar yaptıklarını belirten Küçük, "Tecrübeli arkadaşlarımız buradan batı tarafında Sakarya Nehri'ni, doğu tarafında Yenipazar'ı geçtiler. Geçen yıl bir arkadaşımız 98 kilometre uçarak bu bölgenin rekorunu kırdı. Bölge uçuş için çok elverişli, coğrafyası çok güzel." diye konuştu.

İstanbul'dan arkadaşlarıyla gelen Tahsin Günay ise bölgede ilk kez uçuş yapacaklarını anlattı.

Günay, "İstanbul'da böyle bir imkanımız yok. Bu kadar yüksekten atlama yerimiz yok. Hasan Dağı'nda muhteşem bir manzara var." dedi.???????

Necat Toru da ikinci kez Hasan Dağı'na geldiğini ve güzel bir uçuş deneyimi yaşadığını ifade etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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