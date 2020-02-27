Bilecik'te Zekai Tunca konseri

27.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:52

Bilecik Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği sanatçısı Zekai Tunca kentte sahne aldı.

Bilecik Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu eşliğinde "Ömürlük Şarkılar" adlı etkinlikte sanatçı Zekai Tunca 50'nci sanat yılını Bileciklilerle kutladı.



Belediye Başkanı Semih Şahin, konser sonunda Tunca, koro şefi Çağrı Pala, koro ve orkestra üyelerine teşekkür etti.

Zekai Tunca da kültürel ve sanatsal aktivitelere verdiği desteklerden dolayı Şahin'e teşekkürlerini sundu.

Kaynak: AA