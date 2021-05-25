Bilecik'te yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 4 şüpheli yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğünce yasa dışı Hint keneviri yetiştiriciliğine yönelik 59 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında Bilecik'te 4 zanlı gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğünce yasa dışı Hint keneviri yetiştiriciliğine yönelik 59 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında Bilecik'te 4 zanlı gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Grup Amirliği görevlilerince il merkezinde 1, Bozüyük ilçesinde ise 2 kişinin ikametlerine operasyon düzenlendi.
Aramalarda, 955,63 gram esrar maddesi, 6 kök kenevir bitkisi, 3 kapalı alan kenevir yetiştirmede kullanılan düzenek ve materyaller, 3 hassas terazi ve 1 öğütücü ele geçirildi.
Ü.D, B.T, E.D. ve A. D. hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever