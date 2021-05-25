Bilecik'te yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 4 şüpheli yakalandı
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Bilecik'te yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

Bilecik'te yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğünce yasa dışı Hint keneviri yetiştiriciliğine yönelik 59 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında Bilecik'te 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yasa dışı Hint keneviri yetiştiriciliğine yönelik 59 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında Bilecik'te 4 zanlı gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Grup Amirliği görevlilerince il merkezinde 1, Bozüyük ilçesinde ise 2 kişinin ikametlerine operasyon düzenlendi.

Aramalarda, 955,63 gram esrar maddesi, 6 kök kenevir bitkisi, 3 kapalı alan kenevir yetiştirmede kullanılan düzenek ve materyaller, 3 hassas terazi ve 1 öğütücü ele geçirildi.

Ü.D, B.T, E.D. ve A. D. hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.

Bilecik'te yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 4 şüpheli yakalandı
Bilecik'te yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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