Bilecik'te yağmur ve şükür duası

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler, Karaköy ve Esemen köylerinde geleneksel yağmur ve şükür duası etkinlikleri yapıldı.

Etkinliklere, Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Tekin, köylerdeki gelenek ve göreneklerin yaşatılmasından mutluluk duyduğunu anlatarak, düzenlenen etkinliklerle yeni neslin örf ve adetleri daha iyi kavradığını söyledi.

Söz konusu köylerde mevlit okundu, dualar edildi.

Kaynak: AA