Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Takibe alınan otomobil, durdurulup arandı. Aramada 42 uyuşturucu hap, 0,38 gram metamfetamin, 0,55 gram kokain, ruhsatsız tabanca, 23 mermi, döner bıçağı ve satır ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler B.C.K., A.O., B.Ş. ve B.Ç. gözaltına alındı.Emniyete götürülen şüphelilerden 3'ü sorgularının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen B.Ç. ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer ELMAS