Bilecik'te trafik ışıklarıyla "Aşı ol" çağrısı yapılıyor
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Bilecik'te trafik ışıklarıyla "Aşı ol" çağrısı yapılıyor

Bilecik'te trafik ışıklarıyla 'Aşı ol' çağrısı yapılıyor
Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz - Haberler | Güncel

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında trafik ışıkları üzerine yapıştırılan "Aşı ol" uyarılarıyla vatandaşlara aşı çağrısı yapılıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında trafik ışıkları üzerine yapıştırılan "Aşı ol" uyarılarıyla vatandaşlara aşı çağrısı yapılıyor.

Bozüyük Belediyesi koronavirüs mücadelesi kapsamında yapılan "Aşı ol" çağrılarına kırmızı ışıkla destek verdi.

Belediye ekipleri ilçenin çeşitli cadde ve sokaklarında bulunan sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıklara "Aşı ol" yazısı yapıştırdı.

Kırmızı ışıklara yapıştırılan uyarılarla salgınla mücadelede aşının önemine ve gerekliliğine dikkat çekiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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