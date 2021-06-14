Bilecik'te tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Dereli Damları mevkisindeki tarlasını süren Enver Uysal'ın kullandığı 11 AK 080 plakalı traktör, kayarak ters devrildi.
Uysal'ın traktörün altında kaldığını görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce öldüğü belirlenen sürücünün cansız bedeni, Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur