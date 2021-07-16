Bilecik'te tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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Bilecik'te tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'te tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında 15 dönüm buğday zarar gördü.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında 15 dönüm buğday zarar gördü.

Kurşunlu ovasındaki buğday ekili bir tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında, 15 dönüm buğday zarar gördü.

Bilecik'te tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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