Bilecik'te Taksim Trio konseri

19.02.2020 09:12 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:18

Bilecik Belediyesince düzenlenen konserde, Taksim Trio adlı enstrümantal müzik grubu sahne aldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, kanun sanatçısı Aytaç Doğan ve saz sanatçısı İsmail Tunçbilek, izleyicilere hazırladıkları eserleri sundu.

Vatandaşların ilgi gösterdiği konserde sanatçılar sahne şovlarıyla müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Konser sonunda Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, sanatçılara hediye takdim etti.

Kendilerini yalnız bırakmayan Bilecik halkına teşekkür eden Şahin, "Şarkılarımıza eşlik ettiğiniz ve bizi etkinliklerimizde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Bu katılımı gördükten sonra bu gibi konserlerin devamının da geleceğini söyleyeyim." diye konuştu.

Kaynak: AA