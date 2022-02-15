Bilecik'te rüşvetle arazi satışı yapmakla suçlanan avukat suçüstü yakalandı - Haberler
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Bilecik'te rüşvetle arazi satışı yapmakla suçlanan avukat suçüstü yakalandı

AA, Harun Reşit Kaymaz - Güncel
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Bilecik'te rüşvetle arazi satışı yapmakla suçlanan avukat suçüstü yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde satışa çıkarılan bazı araziler için rüşvet talep ettiği öne sürülen avukat, suçüstü yakalandı.

SÖĞÜT, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde satışa çıkarılan bazı araziler için rüşvet talep ettiği öne sürülen avukat, suçüstü yakalandı.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan bazı araziler için rüşvet talep edildiği gerekçesiyle Söğüt Cumhuriyet Savcılığına başvurdu.

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini alıcı gibi tanıtarak avukat A.Y. ile ilçe merkezinde bir kafeteryada buluştu.

Ekipler, seri numaraları alınmış 500 bin lirayı avukata verdi.

Daha sonra gelen resmi ekipler, avukatı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan avukat A.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Harun Reşit Kaymaz - Güncel

İsmet SEVER, Bilecik, Rüşvet, Söğüt, Güncel, Haberler

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