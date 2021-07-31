Bilecik'te orman yangınına neden olduğu iddia edilen zanlı serbest bırakıldı

Bilecik'te ormanlık alanda yangın çıkmasına sebep olduğu iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilecik'te ormanlık alanda yangın çıkmasına sebep olduğu iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilecik-Vezirhan D-160 karayolu Gülümbe Köyü Aptalderesi mevkiinde dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü, Bilecik, Vezirhan ve Bayırköy belediyelerine ait itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında ormanlık alanda bulunduğu görülen bir kişi, sabotaj şüphesiyle yakalandı.

Zanlı E.A, sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı