Bilecik'te kısıtlama sessizliği
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Bilecik'te kısıtlama sessizliği

İhlas Haber Ajansı / ALİ OSMAN ÇELİKAL - Haberler | Güncel

Bilecik'te kısıtlama sessizliği Bilecik'te, üç günlük kısıtlamanın ikinci gününde de sokak ve caddeler ıssız kaldı.

Bilecik'te kısıtlama sessizliği

BİLECİK - Bilecik'te, üç günlük kısıtlamanın ikinci gününde de sokak ve caddeler ıssız kaldı.

Bilecik'te yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Kısıtlama nedeniyle tüm cadde ve sokakların yanı sıra diğer günlerde yoğunluk yaşanan Bilecik'in en işlek caddeleri Cumhuriyet, Tevfikbey, Dedeoğlu ve İstiklal'de de yoğunluk yaşanmadı.

Cadde ve sokaklarda, izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmadığı gözlerden kaçmazken, karayolunda da araç yoğunluğu yaşanmadığı gözlemlendi.

Öte yandan, belirli iş yerlerinin açık olduğu Bilecik'te, polis ekipleri ve bekçiler denetimlerini sürdürüyor.

Bilecik'te kısıtlama sessizliği
Bilecik'te kısıtlama sessizliği
Bilecik'te kısıtlama sessizliği
Bilecik'te kısıtlama sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ OSMAN ÇELİKAL

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