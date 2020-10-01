Bilecik'te karantinadan kaçmak isterken düşüp yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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Bilecik'te karantinadan kaçmak isterken düşüp yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

01.10.2020 17:07 | Son Güncelleme: 01.10.2020 17:10
Bilecik'te karantinadan kaçmak isterken düşüp yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Bilecik'te, Kovid-19 hastasıyla temaslı olduğu gerekçesiyle KYK yurdunda mecburi izolasyonda bulunan kişi, camdan atlayarak kaçmak istediği sırada düşüp yaralandı.

Bilecik'te, Kovid-19 hastasıyla temaslı olduğu gerekçesiyle KYK yurdunda mecburi izolasyonda bulunan kişi, camdan atlayarak kaçmak istediği sırada düşüp yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler mahallesindeki Halime Hatun Öğrenci Yurdunda pozitif bir vakayla temaslı olduğu gerekçesiyle mecburi izolasyonda bulunan bir kişi, bulunduğu odanın camından atlayarak kaçmak istedi.

Bu esnada yaklaşık 5 metreden yere düşen şahsın ayağı kırıldı.

Şahıs, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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