Bilecik'te Kafası Demir Parmaklıklara Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kafası demir parmaklıklara sıkışan küçük kız kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Tekke Mahallesi'ndeki 100. Yıl Ortaokulu bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan ismi açıklanmayan küçük kızın kafası, demir parmaklıkların arasından geçmek isterken sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar, çocuğu sıkıştığı yerden çıkartamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, çocuğu sıkıştığı demir parmaklıklardan kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kız çocuğu, arkadaşlarıyla oynamaya devam etti.